Путин заявил о желании восстановить авиасообщение с Египтом в полном объеме

Россия хочет полностью восстановить авиасообщение с Египтом, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Сямэне по итогам саммита БРИКС.

«Очень хочется восстановить авиасообщение в полном объеме, но мы договорились, что наши авиационные службы будут продолжать работу по обеспечению безопасности», – приводит РБК слова Путина.

Он также сообщил, что получил приглашение посетить Египет и намерен совершить визит в эту страну. «Отношения между Россией и Египтом находятся на подъеме. Действительно, президент Египта господин ас-Сиси пригласил с визитом посетить его страну. Я с удовольствием это сделаю, надо только выбрать подходящий момент», – сказал президент.