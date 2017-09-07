Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 7 сентября 2017 года

Политика

Прогресс Северной Кореи в разработке ядерного оружия, несмотря на международные попытки помешать этому, остается загадкой. Возможно, за этим стоят студенты, которых Пхеньян отправляет учиться за границу читать на WSJ.com

США предложили ООН ввести новые санкции против Северной Кореи, включающие эмбарго на поставки нефти, полное замораживание активов лидера страны Ким Чен Ына и запрет на его выезд за рубеж. Но эту резолюцию вряд ли поддержат Китай и Россия читать на WSJ.com

Amazon, Microsoft и Starbucks поддержали генпрокуроров ряда штатов, которые подали иск с целью помешать администрации Дональда Трампа отменить программу защиты мигрантов, попавших в США детьми. Они отметили, что эти мигранты работают во многих компаниях в штате Вашингтон, в том числе в Amazon, Microsoft и Starbucks читать на FT.com

Экономика

ЕЦБ в четверг не стал менять процентные ставки и свою программу покупки активов. Инвесторы будут следить за тем, намекнет ли президент центробанка Марио Драги на пресс-конференции на планы в отношении сворачивания денежного стимулирования читать на WSJ.com

Экономика США ускорилась, и американский фондовый рынок растет, несмотря на политические риски – от конфликта с Северной Кореей до угрозы прекращения работы правительства. Но самоуспокоенность сама может стать одним из крупнейших рисков для США читать на WSJ.com

Президент США Дональд Трамп договорился с демократами о том, чтобы связать помощь пострадавшим от урагана «Харви» с мерами, которые позволят продлить финансирование правительства и отложить достижение потолка госдолга до середины декабря. Это стало неожиданностью даже для республиканцев читать на WSJ.com

Дональд Трамп вряд ли номинирует своего главного экономического советника Гэри Кона на пост председателя Федеральной резервной системы США (ФРС), говорят знакомые с ситуацией люди. Шансы Кона снизились после того, как он раскритиковал реакцию Трампа на беспорядки в Шарлотсвилле читать на WSJ.com

Зампредседателя ФРС Стэнли Фишер объявил о планах уйти в отставку в середине октября. Это повышает неопределенность по поводу того, каким будет руководство Центробанка читать на WSJ.com читать на FT.com

Саудовская Аравия изменила план реформ наследного принца Мухаммада ибн Салмана. Это позволяет предположить, что правительство признало некоторые из целей принца слишком амбициозными читать на FT.com

Евросоюз неожиданно потребовал от Великобритании защитить после Brexit права на наименование таких продуктов с указанием географического происхождения, как шампанское и пармезан. Это приятный сюрприз для Лондона, который давно хочет начать обсуждение торговых вопросов читать на FT.com

Индустрия

Boeing и Airbus хотят сами выпускать больше комплектующих для своих самолетов, надеясь увеличить прибыль. Обе компании скептично смотрят на слияние своих поставщиков United Technologies и Rockwell Collins читать на WSJ.com

Из-за урагана «Харви» в Техасе и приближения урагана «Ирма» к Флориде тарифы на грузоперевозки в регионе выросли читать на WSJ.com

Западным промышленным корпорациям становится труднее сохранить свою маржу в Китае из-за избытка предложения на местном рынке и улучшения качества китайских товаров читать на WSJ.com

Автомобили

Jaguar Land Rover пообещал продавать электрические версии всех своих моделей с 2020 г. Ранее похожие обещания сделали другие автопроизводители читать на FT.com

Палата представителей конгресса США в среду приняла законопроект о разработке национальных стандартов безопасности самоуправляемых автомобилей. Сейчас в различных штатах действуют разные правила, касающиеся самоуправляемых автомобилей читать на FT.com

Энергоресурсы

Нефтяные компании желают заняться разведкой привлекательных месторождений на норвежском шельфе Баренцева моря, но против этого выступают не только защитники окружающей среды, но даже политики и аналитики читать на FT.com

Хакеры взломали компьютерные системы электроэнергетических компаний в США и Европе, в частности Турции, предупредила Symantec. Как она утверждает, хакеры могут быть «политически мотивированы» и пока выжидают подходящего момента. Dragonfly, одна из группировок, предположительно имеет связи с Россией читать на FT.com

На АЗС во Флориде заканчивается топливо, так как водители спешат покинуть некоторые районы из-за приближения урагана «Ирма» читать на WSJ.com

Финансы

Доходы крупнейших инвестбанков от торговли сырьем по итогам полугодия оказалась минимальными с 2006 г. читать на FT.com

Развитым странам трудно выполнять пенсионные обязательства на фоне низких процентных ставок и старения населения. Поэтому деньги пенсионных фондов приходится вкладывать в более рискованные активы читать на WSJ.com

Nordea, крупнейший банк Швеции, переместит свою штаб-квартиру в Финляндию. Это позволит ему сэкономить до 1 млрд евро читать на WSJ.com читать на FT.com

Тысячам владельцев застрахованных домов в США придется самим оплачивать часть расходов на их ремонт после урагана «Харви» (кроме того, к Флориде приближается ураган «Ирма») из-за особенностей страховых полисов читать на WSJ.com

Финансово-технологическая компания Square Джека Дорси в четверг планирует подать заявку на создание банка, который будет обслуживать малый бизнес читать на WSJ.com

Технологии

Несколько членов совета директоров Toshiba хотят, чтобы компания продала свое подразделение полупроводников тайваньской Foxconn, которая предлагает более $18,4 млрд. Но правительство Японии желает, чтобы у покупателя было меньше связей с Китаем читать на WSJ.com

В Китае растет недовольство тем, как Apple обходится с разработчиками приложений. С начала года компания удалила из App Store более 1 млн китайских приложений. Поэтому местные разработчики подают уже второй коллективный иск против компании читать на FT.com

Медиабизнес

Facebook обнаружила 470 фейковых аккаунтов, предположительно имеющих связи с Россией и опубликовавших рекламу на $100 000 во время президентской гонки в США. Компания поделилась результатами своего исследования с властями США, которые продолжают расследовать предполагаемое вмешательство России в президентские выборы читать на WSJ.com читать на FT.com

Потребительский рынок

Хедж-фонд Trian Fund Management инвестора-активиста Нельсона Пелтца представил аргументы, почему Procter & Gamble следует предоставить ему место в совете директоров. Он призвал изменить структуру компании и сделать другие изменения читать на WSJ.com

Оптовые цены на авокадо выросли на 75% с середины июля из-за плохого урожая в Калифорнии и засухи в Мексике. При этом потребление авокадо в США выросло в четыре раза с 2000 г. читать на WSJ.com

Sanofi прекращает разрабатывать вакцины от вируса Зика, объяснив это снижением числа новых случаев заболеваний и нехваткой финансирования от правительства США читать на WSJ.com

Власти США опубликовали доклад, в котором сказано, как Insys Therapeutics вводила в заблуждение страховщиков, чтобы они оплачивали лечение пациентов ее отпускаемым по рецепту опиоидным лекарством читать на WSJ.com

Китайская Best Logistics, которую поддерживает Alibaba, собирается привлечь почти $1 млрд во время IPO в Нью-Йорке читать на FT.com

Спорт

Экс-футболист Джанлука Виалли пытается привлечь инвестиции в размере 1 млн фунтов для краудфандинговой платформы Tifosy, цель которой - помогать маленьким клубам получать финансирование от фанатов. Виалли является сооснователем Tifosy читать на FT.com

Недвижимость

Amazon планирует открыть вторую штаб-квартиру стоимостью $5 млрд в Северной Америке читать на WSJ.com

В этом дайджесте Vedomosti.ru информируют своих читателей о наиболее интересных публикациях на сайтах Financiаl Times и Thе Wаll Strееt Journal. Внимание: доступ к полному тексту публикации по ссылке может быть ограничен правообладателем и предоставляться по платной подписке.