СМИ сообщили о задержании гендиректора сахалинской дочки «Роснефти»

В субботу в Москве был задержан генеральный директор ООО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» Андрей Бардин, сообщает агентство Sakh.com и подтверждает сахалинский телеканал АСТВ.

По данным агентства, Бардин подозревается в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ). В понедельник ему изберут меру пресечения.

По данным astv.ru, 9 сентября Бардин должен был вылететь на Сахалин, но стало известно, что в самолет не сел. Его телефон отключен. Позднее появилась информация о задержании.

Андрей Бардин возглавлял компанию с 2014 г. Он приехал на Сахалин из центрального аппарата управления «Роснефти».