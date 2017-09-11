Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 11 сентября 2017 года

Политика

Крупнейшие китайские банки пошли на беспрецедентный шаг, запретив открывать новые счета клиентам из Северной Кореи, хотя это не было предусмотрено международными санкциями. Некоторые банки также вводят ограничения в отношении существующих счетов читать на FT.com

Сотни тысяч жителей Каталонии в понедельник пройдут маршами в поддержку отделения от Испании. Через три недели должен состояться запланированный референдум по этому вопросу читать на FT.com

Экономика

Администрация президента США Дональда Трампа хочет оказать давление на Северную Корею с помощью экономических санкций. Однако их использование не всегда позволяет решить геополитические проблемы читать на WSJ.com

Пекин начал отменять некоторые из мер, предпринятых для укрепления юаня. Рост его курса в последнее время стал создавать проблемы китайским экспортерам читать на WSJ.com читать на FT.com

Трейдеры теперь задаются вопросом, есть ли у Пекина готовность и способность препятствовать укреплению юаня читать на FT.com

Китайским компаниям становится труднее приобретать активы и инвестировать за границей из-за более пристального внимания иностранных и китайских регуляторов к этим сделкам читать на WSJ.com

Автомобили

Китай думает над запретом производства дизельных и бензиновых автомобилей к 2040 г., чтобы ускорить распространение электромобилей. Ранее похожие цели приняли Великобритания и Франция читать на FT.com

Энергоресурсы

Последствия ураганов в США усугубляют избыток предложения нефти, так как спрос со стороны НПЗ и потребителей на юге страны уменьшился читать на WSJ.com

Финансы

Китай планирует закрыть биржи по торговле биткоинами и другими виртуальными валютами читать на WSJ.com

Крупнейшие в мире управляющие активами ждут разрешения предложить свои услуги китайским инвесторам. Но местные регуляторы опасаются оттока капитала, поэтому по-прежнему не выделяют им необходимые квоты читать на FT.com

В Европе с 2018 г. начнет действовать правило, обязывающее управляющих фондами платить за исследования, которые делают для них инвестбанки. Сейчас банки предоставляют исследования бесплатно, но включают их стоимость в комиссию за трейдинговые операции. Поэтому теперь встает вопрос о том, сколько же стоят эти исследования читать на WSJ.com читать на FT.com

По различным оценкам, убытки страховщиков от урагана «Ирма» могут достичь $65 млрд читать на FT.com

Американские регуляторы выясняют, обещал ли Barclays не переманивать сотрудников у своего конкурента JPMorgan Chase. Поводом для этого стали электронные письма одного из топ-менеджеров Barclays, который сначала предупредил об этом коллег, но вскоре опроверг эту информацию читать на FT.com

Goldman Sachs, который только недавно занялся розничным банковским бизнесом в США, теперь планирует заняться им и в Великобритании читать на FT.com

Активность на рынке IPO значительно выросла в этом году несмотря на разочаровывающее размещение акций Snap читать на FT.com

Богатство жителей Гонконга растет, однако маржа местных управляющих частным капиталом уменьшается из-за высокой конкуренции и ужесточения регулирования отрасли читать на WSJ.com

Технологии

Ожидается, что новые iPhone и Samsung Galaxy Note 8 будут стоить около $1000. Когда-то такая цена на смартфон казалась немыслимой, но теперь все больше выглядит логичной. Это станет проверкой лояльности покупателей читать на WSJ.com читать на FT.com

Наиболее значительной инновацией в новых iPhone могут стать технологии фото- и видеосъемки. Информация об этом просочилась на выходных читать на FT.com

У Xiaomi был трудный год, но теперь компания возрождается и ее продажи выросли на 59% в годовом выражении во II квартале. Это позволило ей снова войти в пятерку крупнейших производителей смартфонов в мире читать на FT.com

T-Mobile US планирует запустить первую национальную сеть для «интернета вещей» в США к середине 2018 г. Телекоммуникационные компании надеются, что этот сегмент обеспечит дальнейший рост их бизнесу читать на WSJ.com

Cпрос на игровую консоль Switch от Nintendo значительно превышает предложение из-за нехватки компонентов, и некоторые потребители готовы платить за них вдвое дороже розничной цены читать на FT.com

Потребительский рынок

Nordstrom в октябре откроет магазин, в котором не будет продаваемой ей одежды. Вместо этого потребители смогут воспользоваться там различными услугами, в том числе стилистов. Компания экспериментирует с новой концепцией магазинов на фоне роста популярности онлайн-продаж читать на WSJ.com

Израильская фармацевтическая компания Teva выбрала своим новым гендиректором Кейра Шульца. Крупнейший в мире продавец дженериков искал нового руководителя с тех пор, как в феврале его по неизвестным причинам покинул Эрез Выгодман читать на WSJ.com

Южнокорейские ритейлеры сворачивают свои операции в Китае или покидают местный рынок из-за бойкота, с которым они столкнулись там из-за политической напряженности между Пекином и Сеулом. Конфликт вызван размещением американской системы противоракетной обороны в Южной Корее читать на FT.com

Недвижимость

В последние годы во Флориде наблюдался строительный бум, но многие дома были построены невысоко над уровнем моря и находятся как раз на пути следования урагана «Ирма». Город Тампа-Бэй даже был признан в 2015 г. одним из самых уязвимых в США перед вызванными штормом наводнениями читать на WSJ.com

Менеджмент

На фоне высокой занятости в США некоторые компании стремятся открыть офисы в городах с большим числом людей, которых не устраивает их нынешняя работа. Поэтому эти города пытаются использовать этот показатель в свою пользу, привлекая работодателей читать на WSJ.com

Этим летом в Кремниевой долине произошел ряд скандалов, связанных с сексуальными домогательствами и проблемами гендерной диверсификации. Венчурные инвесторы пока не прилагают достаточно усилий для борьбы с этим читать на FT.com

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