Анонс «Ведомостей» на 12 сентября 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
продажи сигарет в России продолжат падать;
Китай думает о запрете двигателей внутреннего сгорания;
компании восстанавливают работу после урагана «Харви».
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как заблокировать Tor в России
и статью на полосе «Комментарии»: что говорят выборы о реакции общества на применяемые властью технологии.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».