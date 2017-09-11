Анонс «Ведомостей» на 12 сентября 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

продажи сигарет в России продолжат падать;

Китай думает о запрете двигателей внутреннего сгорания;

компании восстанавливают работу после урагана «Харви».

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как заблокировать Tor в России

и статью на полосе «Комментарии»: что говорят выборы о реакции общества на применяемые властью технологии.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».