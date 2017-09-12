Анонс «Ведомостей» на 13 сентября 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
сахар может подорожать;
Россия стала лидером роста в сфере онлайн-образования;
долгий отпуск не помогает от профессионального выгорания.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: почему нужно увеличить присутствие НАТО в Прибалтике, объяснил в интервью министр обороны Эстонии Юри Луйк
и статью на полосе «Комментарии»: как стареет рабочая сила в России, возвращая страну в 2000 г.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».