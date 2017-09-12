Анонс «Ведомостей» на 13 сентября 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

сахар может подорожать;

Россия стала лидером роста в сфере онлайн-образования;

долгий отпуск не помогает от профессионального выгорания.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: почему нужно увеличить присутствие НАТО в Прибалтике, объяснил в интервью министр обороны Эстонии Юри Луйк

и статью на полосе «Комментарии»: как стареет рабочая сила в России, возвращая страну в 2000 г.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».