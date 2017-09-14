Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 14 сентября 2017 года

Политика

Совместные военные учения России и Белоруссии «Запад-2017» вызывают беспокойство у НАТО. Поэтому альянс увеличил свои силы в граничащих с ними странах читать на FT.com

Северная Корея пригрозила уничтожить Японию ядерным оружием и превратить США в «пепел и тьму» в ответ на попытки этих стран ужесточить санкции против нее читать на FT.com

Майк Флинн, будучи советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, выступал за проект строительства атомных электростанций на Ближнем Востоке. На определенном этапе в проекте предполагалось участие и российских компаний читать на WSJ.com

Президент США Дональд Трамп опроверг слова демократов о том, что он договорился с ними о законопроекте, легализующем статус нелегальных мигрантов, прибывших в страну детьми. Он говорит, что условием для этого соглашения будет повышение безопасности на границе с Мексикой читать на WSJ.com читать на FT.com

Саудовская Аравия принялась активно бороться с диссидентами, в том числе с принцами. Наследный принц Мухаммад ибн Салман стремится консолидировать власть перед тем, как сам вступит на трон. По словам знакомых с ситуацией людей, это может произойти уже в этом или следующем году читать на WSJ.com

Узбекистан постепенно становится более открытой страной при новом президенте Шавкате Мирзиёеве. Ташкент выпустил на свободу нескольких политических заключенных и хочет улучшить отношения с Вашингтоном читать на WSJ.com

Экономика

Объем экспорта развивающихся стран растет самыми быстрыми темпами за шесть лет на фоне восстановления мировой экономики читать на FT.com

Венесуэла больше не будет использовать доллары для экспорта и импорта нефти и нефтепродуктов. Вместо этого она хочет перейти на расчеты с трейдерами в евро, чтобы обойти санкции США читать на WSJ.com

Республиканцы планируют представить детали налоговой реформы в конце сентября. Президент США Дональд Трамп заявил, что они не предполагают снижение налогов для богатых, хотя это противоречит предыдущим словам республиканцев читать на WSJ.com

Китай планирует выпустить долларовые бонды впервые с 2004 г. Ожидается, что размер эмиссии достигнет $2 млрд. Пекин намерен воспользоваться высоким спросом инвесторов на фоне сильного экономического роста в стране и низких процентных ставок в США читать на WSJ.com читать на FT.com

Индустрия

Возникает все больше вопросов о том, как антимонопольные органы будут рассматривать слияние поставщиков авиационного оборудования United Technologies и Rockwell Collins читать на WSJ.com

Автомобили

Volkswagen отзывает 4,86 млн автомобилей в Китае из-за подушек безопасности японской Takata читать на WSJ.com читать на FT.com

В России относительно мало людей владеют автомобилями, поэтому спрос на услуги такси велик. «Яндекс.Такси» и другие похожие сервисы стремятся увеличить свою рыночную долю в стране читать на FT.com

Samsung создала фонд размером $300 млн для инвестиций в технологии самоуправляемых автомобилей читать на FT.com

Энергоресурсы

Малоизвестная китайская компания CEFC China Energy активно скупает активы в странах бывшего советского блока. На прошлой неделе она даже объявила о покупке доли в «Роснефти». Это происходит на фоне укрепления связей Пекина и Москвы читать на FT.com

В Техасе началась новая «золотая лихорадка». Компании и инвесторы скупают землю в местной пустыне, чтобы продавать песок разработчикам сланцевых месторождений читать на WSJ.com

Финансы

Акции стоимости не могут обогнать фондовый рынок в последние годы. Некоторые аналитики и инвесторы предрекают их возрождение на фоне ралли на мировых фондовых рынках. Но акции стоимости обычно дорожают сильнее всего при быстром экономическом росте, а у США с этим проблемы читать на FT.com

Крупные банки в Японии, Канаде и Европе отстают от американских в использовании технологий для автоматизации операций и сокращения издержек, говорится в исследовании Autonomous читать на FT.com

Помешать восстановлению Флориды после урагана «Ирма» может нехватка страховых агентов читать на WSJ.com

Технологии

У Apple есть шанс наконец популяризировать технологию распознавания лиц, так как Face ID будет основным способом разблокировки новых iPhone X читать на WSJ.com

США запретили федеральным агентствам использовать продукты «Лаборатории Касперского» из-за беспокойства, что российские спецслужбы могут через это программное обеспечение взломать их компьютерные системы читать на WSJ.com читать на FT.com

Еврокомиссия намерена изменить налогообложение интернет-гигантов. Предложения будут обсуждаться на встрече министров финансов стран еврозоны в субботу читать на WSJ.com

Дональд Трамп заблокировал продажу американского производителя полупроводников Lattice Semiconductor группе инвесторов, в которую входит фонд, поддерживаемый правительством Китая читать на WSJ.com читать на FT.com

Бюро кредитных историй Equifax, у которого хакеры украли персональные данные 143 млн американцев, заявило, что те воспользовались хорошо известной уязвимостью в серверном программном обеспечении читать на WSJ.com читать на FT.com

Потребительский рынок

«Обувь России» планирует объявить об IPO к концу сентября, рассказали знакомые с ее намерениями люди читать на FT.com

Спрос на ювелирные украшения из бриллиантов вырос лишь незначительно в прошлом году. Поэтому производители алмазов увеличивают затраты на маркетинг в надежде привлечь новых покупателей читать на FT.com

Сельскохозяйственные гиганты BASF и Monsanto разрабатывают самообучающиеся компьютерные программы, позволяющие выявлять угрожающие урожаю заболевания и вредителей читать на WSJ.com

Бразильская полиция арестовала в среду гендиректора мясной компании JBS Уэсли Батисту. Он и его брат Джосли Батиста обвиняются в инсайдерской торговле – они продали акции JBS и приобрели деривативы на валютном рынке перед тем, как стало известно об их сделке с властями, расследующими крупный коррупционный скандал в стране читать на WSJ.com

Суд отменил залог и отправил в тюрьму экс-гендиректора Turing Pharmaceuticals Мартина Шкрели за пост в Facebook о Хиллари Клинтон. Шкрели предложил награду в $5000 тому, кто достанет прядь волос с ее головы. Во время президентской кампании Клинтон критиковала его за резкое повышение цен на лекарства читать на WSJ.com читать на FT.com

Недвижимость

Goldman Sachs инвестирует $233 млн в амбициозный деволоперский проект гендиректора Under Armour Кевина Плэнка. Тот собирается превратить промышленную зону в Балтиморе в минигородок, где в том числе будет находиться новый офис Under Armour читать на WSJ.com

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