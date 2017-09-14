В порту Василикоса появится плавучий СПГ-терминал

Правительство Кипра планирует построить пристань в порту Василикоса для плавучего терминала для импорта сжиженного природного газа (СПГ), пишет Cyprus Mail. Этот газ будет использоваться для генерации электроэнергии. Правительство хочет начать импорт СПГ в конце 2019 г., а государственная Электрическая компания Кипра (EAC) пообещала приспособить свои генераторы для использования природного газа к 2020 г.

Стоимость строительства пристани, регазификационного терминала и другой необходимой инфраструктуры, в том числе идущих до электростанции EAC в Василикосе газопроводов, оценивается в 340 млн евро. Единственным импортером газа будет государственная Natural Gas Public Company (DEFA). Она собирается провести тендеры на строительство пристани и поставку СПГ в начале 2018 г.