Анонс «Ведомостей» на 15 сентября 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
мигранты разлюбили Россию;
борьба с телефонным терроризмом ведется большими силами, но без особой огласки;
в России появится способ передать бизнес детям – наследственный фонд.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: Пермь – это будущий российский Зальцбург, считает дирижер Теодор Курентзис
и статью на полосе «Комментарии»: как офшорная экономика усиливает неравенство.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».