Анонс «Ведомостей» на 15 сентября 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

мигранты разлюбили Россию;

борьба с телефонным терроризмом ведется большими силами, но без особой огласки;

в России появится способ передать бизнес детям – наследственный фонд.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: Пермь – это будущий российский Зальцбург, считает дирижер Теодор Курентзис

и статью на полосе «Комментарии»: как офшорная экономика усиливает неравенство.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».