Российские власти обсуждают стимулирование бизнеса как ответ на санкции США

Правительство и администрация президента России после усиления антироссийских санкций со стороны США рассматривают меры по стимулированию развития бизнеса и предоставлению ему свободы в экономике. Об этом заявил на съезде общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» первый вице-премьер Игорь Шувалов.

«Когда вышел новый закон в США по санкциям, дискуссия в правительстве и администрации носит тот же самый характер: как сделать через принятие нового законодательства и другие наши конкретные шаги, что действительно мы готовы обеспечить большую свободу [бизнесу]», – сказал Шувалов.