«Зарубежнефть» досрочно погасила 100 млн евро из кредита ВЭБ

«Зарубежнефть» досрочно погасила 100 млн евро из кредита на общую сумму 370 млн евро, выданного ВЭБом, сообщает компания.

«Проведение досрочного погашения стало возможным за счет повышения эффективности деятельности компании и, как следствие, роста ключевых экономических показателей», - сообщили в пресс-службе.

За последние три года чистый денежный поток компании достиг уровня 10 млрд руб., добыча ежегодно растет на 2-3%.

Остаток суммы 270 млн евро планируется погасить по графику - до 2027 г., отметили в компании.