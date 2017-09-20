«Нафтогаз» подал новый иск против России на $5 млрд

Компания «Нафтогаз Украины» и шесть ее дочерних компаний в понедельник подали иск в международный суд против России с требованием возместить $5 млрд убытков, «причиненных незаконным захватом Российской Федерацией активов группы в АР Крым», говорится в сообщении украинской компании.

Также иск подали шесть компаний, входящих в группу «Нафтогаз», - «Черноморнефтегаз», «Укртрансгаз», «Ликво», «Укргаздобыча», «Укртранснафта» и «Газ Украины». Иск подан в сформированный при Постоянной палате Третейского суда в Гааге трибунал.

В сообщении отмечается, что эксперты оценили убытки от потери крымских активов в $5 млрд. Вынесение судом решения по делу запланировано до конца 2018 г., сообщил «Нафтогаз»: для обеспечения защиты интересов группы в этом процессе компания привлекла Covington & Burling LLP.

После воссоединения Крыма с Россией украинскими компаниями подано семь исков по защите инвестиций, в частности «Укрнафтой», Ощадбанком, Игорем Коломойским и аэропортом «Бельбек», Приватбанком, «Лугзором», «Стабилом» и «Эверестом».