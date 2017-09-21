Анонс «Ведомостей» на 22 сентября 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
развитые страны наращивают потребление нефти;
на выборах в Германии осталась единственная интрига;
торты без муки, сахара и жира печет российский стартап.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: интервью художника-граффитиста JonOne, в миру Джона Эндрю Перелло
и статью на полосе «Комментарии»: в чем схожи Путин и «Яндекс».
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».