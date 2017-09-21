Анонс «Ведомостей» на 22 сентября 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

развитые страны наращивают потребление нефти;

на выборах в Германии осталась единственная интрига;

торты без муки, сахара и жира печет российский стартап.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: интервью художника-граффитиста JonOne, в миру Джона Эндрю Перелло

и статью на полосе «Комментарии»: в чем схожи Путин и «Яндекс».

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».