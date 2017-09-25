В ОПЕК+ обсуждают продление соглашения по добыче после марта 2018 года

Нефтедобывающие страны, входящие и не входящие в ОПЕК, обсуждают продление соглашения об ограничении добычи после марта 2018 г. на срок от трех до шести месяцев. Это ТАСС сообщил высокопоставленный источник в ОПЕК и уточнил, что консенсуса по этому вопросу еще нет. Выбор решения зависит от показателей рынка. «Некоторые члены хотят продлить, другие - нет, третьи хотят увеличить квоты. Сейчас идут консультации. У нас пока есть время. В ноябре показатели восстановления рынка будут яснее. [Продление] обсуждается пока на срок от трех до шести месяцев», - сказал собеседник агентства.

По его словам, вопрос о судьбе соглашения будет обсуждаться на очередной встрече ОПЕК+ в Вене 30 ноября. Мониторить экспорт стран - участниц соглашения, а не только контролировать их добычу, можно будет только после ноября, если такое решение будет принято. «Это будет зависеть от решения в ноябре. В действующем соглашении речь идет о мониторинге только добычи», - сказал источник ТАСС. Он также подчеркнул, что речь идет о мониторинге экспорта как дополнительного, а не замещающего параметра.

Отслеживать экспорт нефти стран - участниц соглашения рекомендовал в июле мониторинговый комитет ОПЕК+.