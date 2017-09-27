Boeing создаст в Китае свой первый зарубежный сборочный центр

Корпорация Boeing подписала 26 сентября с Китайской корпорацией гражданского авиастроения (COMAC) соглашение о создании своего первого зарубежного центра по осуществлению финальной сборки самолетов, также центр будет заниматься доставкой воздушных судов, говорится в заявлении COMAC.

Соглашение предусматривает строительство совместного предприятия в индустриальном авиационном парке города Чжоушаня восточной провинции Чжэцзян. Согласно заявлению COMAC строительство здания сборочного центра и вспомогательных помещений будет завершено в мае 2018 г. К концу следующего года планируется осуществить доставку первого собранного в Чжоушане узкофюзеляжного самолета B737 MAX напрямую местной авиакомпании.

Планируется, что центр в Чжоушане сможет осуществлять окончательную сборку и доставку до 100 воздушных судов в год. Самолеты будут поставляться напрямую клиентам на территории Китая, и уточняется, что в сборочном центре в Чжоушане будут выполняться работы по внутренней отделке и монтажу оборудования в кабине самолета, покраске, техобслуживанию, здесь также будут осуществляться тестовые полеты.

Уставный капитал нового предприятия составляет $55 млн, 33 из которых инвестировал Boeing, тем самым получив контрольный пакет акций в 60%. COMAC вложил $22 млн, получив долю в 40% в совместном с американской корпорацией предприятии.