Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 27 сентября 2017 года

Политика

Facebook в ближайшие дни должна передать властям информацию о рекламе, которую покупали предположительно связанные с Россией пользователи перед президентскими выборами в США, говорят знакомые с ситуацией люди читать на FT.com

Американские официальные лица стремятся уменьшить напряженность в отношениях с Северной Кореей дипломатическим путем. В то же время США расширили санкции против Пхеньяна читать на WSJ.com читать на FT.com

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд издал указ, позволяющий женщинам водить автомобили. В консервативном государстве происходит все больше социальных реформ читать на WSJ.com читать на FT.com

Курдистан зависит экономически от Турции и Ирака, поэтому он может поплатиться за решение провести референдум о независимости читать на WSJ.com

Своим успехам на выборах популистская партия «Альтернатива для Германии» во многом обязана избирателям из бывшей Восточной Германии, которые недовольны властями. Причем в этой части страны мало иммигрантов читать на FT.com

Экономика

Председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джанет Йеллен выступила в защиту постепенного повышения процентных ставок несмотря на низкую инфляцию. Но она отметила, что ФРС может замедлить этот процесс в зависимости от уровня инфляции читать на WSJ.com читать на FT.com

Пакистан планирует ввести новые ограничения на импорт товаров роскоши, чтобы избежать девальвации национальной валюты читать на FT.com

Бизнесмены в Каталонии опасаются, что политическая конфронтация по поводу независимости региона может навредить экономике и отпугнуть инвесторов читать на FT.com

Индустрия

Власти США планируют обложить крупными пошлинами новые самолеты Bombardier. Они встали на сторону Boeing, обвинявшую Bombardier в демпинге. Это усиливает разногласия в торговых вопросах между США и Канадой. Кроме того, этим решением разочарована Великобритания, ведь в Северной Ирландии находится завод Bombardier читать на WSJ.com читать на FT.com

Автомобили

Известная пылесосами Dyson разрабатывает электромобиль. Компания планирует начать его продажи в 2020 г. читать на WSJ.com читать на FT.com

Ford договорилась о разработке самоуправляемых автомобилей для сервиса Lyft. Это очередной альянс между автопроизводителями и технологическими компаниями читать на WSJ.com

Люксовые автопроизводители Bugatti, Aston Martin, Lexus и Daimler также занимаются созданием яхт, применяя свои знания и дизайн в этой отрасли читать на FT.com

Энергоресурсы

Объем сделок M&A в нефтегазовом секторе в этом году может увеличиться впервые с 2014 г. на фоне восстановления цен на нефть. С начала этого года он вырос на 40% до $270 млрд по сравнению с первыми девятью месяцами 2016 г., согласно Mergermarket читать на FT.com

Период низких цен на нефть приближается к концу на фоне роста спроса, предупредил сырьевой трейдер Trafigura. Но многие другие трейдеры скептично смотрят на перспективу того, что цены значительно превысят отметку $60 за баррель читать на FT.com

Юдзи Какими, гендиректор крупнейшего в мире импортера СПГ Jera, предупредил его производителей о необходимости быстро адаптироваться к рынку, на котором растет влияние покупателей. Он отметил, что ситуация на рынке изменилась в пользу покупателей благодаря сланцевому буму в США читать на FT.com

Финансы

Спасение российских банков позволяет государству усилить свой контроль над сектором читать на FT.com

Инвестбанк UBS предупредил, что если соглашение о переходном периоде Brexit не будет достигнуто к марту, ему придется переместить значительную часть сотрудников из Великобритании читать на FT.com

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и ФБР расследуют операции Renovate America, крупнейшего в стране «зеленого» кредитора. Он выдает займы для покупки и установки на дома энергосберегающего оборудования читать на WSJ.com

Гендиректор бюро кредитных историй Equifax Ричард Смит покидает компанию из-за хакерской атаки, в результате которой были украдены персональные данные примерно 143 млн американцев читать на WSJ.com читать на FT.com

Британский p2p-кредитор Zopa снова откроет свою платформу для новых инвесторов. Проблема была в том, что многие люди хотели одалживать деньги, но подходящих заемщиков не хватало читать на FT.com

Технологии

Twitter протестирует новое ограничение на длину постов — 280 вместо 140 знаков, прислушавшись к пожеланиям пользователей. Участвующие в эксперименте люди будут выбраны случайным образом. Twitter отказалась комментировать, попадет ли в их число Дональд Трамп читать на WSJ.com

AMC Entertainment инвестирует $20 млн в занимающийся виртуальной реальностью стартап Dreamscape Immersive, который поддерживает Стивен Спилберг. Также AMC планирует устанавливать его оборудование в своих кинотеатрах со следующего года читать на WSJ.com читать на FT.com

Потребительский рынок

Власти США расследуют жалобу бывшего юрисконсульта PepsiCo Моры Смит. Она обвиняет компанию в том, что она была уволена в связи с проводимым ей внутренним расследованием возможных нарушений в «Вимм-Билль-Данн» читать на WSJ.com

Попытки Adidas повысить привлекательность своего бренда в США оказались под угрозой после того, как один из топ-менеджеров компании был арестован в ходе расследования коррупции в студенческом баскетболе читать на WSJ.com читать на FT.com

У Uber новые проблемы в Великобритании. Одна из водителей подала в суд на компанию, обвиняя ее в гендерной дискриминации. Она утверждает, что политика Uber не обеспечивает достаточной защитой женщин-водителей читать на FT.com

Uber пригрозила прекратить работу в Квебеке из-за того, что власти провинции постановили, чтобы подготовка ее водителей занимала столько же часов, сколько и у таксистов читать на WSJ.com

Недвижимость

Китайским девелоперам в ближайшие годы предстоит выполнять значительно больше долговых обязательств по облигациям, у которых наступает срок погашения. Это создает риски для них и китайской экономики читать на WSJ.com

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