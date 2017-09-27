Мобильное приложение для ненавистников очередей в Нью-Йорке скачали 1800 раз

В Нью-Йорке с июня действует приложение Placer для тех, кто не любит стоять в очереди. Как пишет NYPost, через него пользователь может нанять за деньги человека, который отстоит за него в очереди за каким-либо популярным товаром или на вход в популярное заведение.

На данный момент приложение скачали около 1800 человек. В Placer зарегистрировано 366 исполнителей услуги по стоянию в очереди, они работают в пяти районах. Клиент может выбрать человека из списка, в том числе ориентируясь на оценку, которую исполнителям дают другие пользователи. В среднем за одну очередь исполнитель получает $45, сказал изданию гендиректор компании Дэн Филмер, который проживает в Австралии.

Клиент формулирует заказ. Исполнители получают мобильный сигнал о том, что рядом с ними есть работа, и выставляют свои расценки. Из получившегося списка клиент выбирает исполнителя, и тот встает в очередь. Когда он подходит к началу очереди, он предупреждает заказчика, они встречаются, и вместо исполнителя в очередь встает клиент. Заказ выполнен.

Приложение пользуется успехом у местных любителей комфорта, которые не готовы тратить час и больше в очереди за редким деликатесом или за билетами на шоу, и у туристов, пишет NYPost. Издание предупреждает, что желающим сэкономить время лучше лично оценивать размер очереди, чтобы не заплатить исполнителю зря. По словам Филмера, сейчас идет работа над внедрением новой услуги - закупка исполнителями за счет заказчиков и доставка товара заказчику в руки.