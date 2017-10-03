USA Today сообщает о сокращении финансирования ИГ на 90%

Нефтяные доходы террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) сократились на 90% за последние два года. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на статистику коалиции. Если в 2014 г. сырьевые доходы ИГ достигали максимума и составляли $50 млн в месяц, то сейчас террористы получают менее $4 млн в месяц от добычи в Ираке и Сирии.

В 2015 г. помощник министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма Дэниэл Глейзер оценивал ежемесячный доход ИГ от торговли нефтью в $40 млн. Это позволяло организации оплачивать услуги боевиков из расчета по $1000 в месяц. Сообщалось, что террористы продавали нефть прямо на контролируемых ими месторождениях, где добывалось 34 000–40 000 баррелей в день. За 2015 г. доходы от нефтяной контрабанды оценивались в $450–500 млн.

Нефть составляла около половины доходов террористов. Также серьезный доход террористам приносили грабеж и вымогательство. «Потеря половины их доходов означает много», – отметил аналитик из Вашингтонского института ближневосточной политики Эндрю Таблер. Доходы сокращаются пропорционально контролируемой боевиками территории.