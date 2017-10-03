«Мечел» признал неудачным эксперимент с паровозами на Эльге

Ради сокращения расходов «Мечел» в порядке эксперимента использовал паровозы для вывоза угля с Эльгинского месторождения, котлы топились добытым на Эльге углем. Как сообщил «Интерфаксу» источник на российском транспортном рынке, эксперимент проводился в августе и был признан неудачным. По его сведениям, «Мечел» арендовал два локомотива у ОАО «РЖД».

Представитель «Мечела» подтвердил эти данные. «Просчитав все удельные затраты, компания отказалась эксплуатировать паровозную тягу. Основная причина – это невозможность использования собственного угля. В компании рассчитывали на имеющиеся на месторождении марки, так как они соответствовали рекомендованным дирекцией тяги РЖД. Это позволило бы в разы удешевить доставку угля с Эльгинского месторождения», – рассказал он.

Но опыт показал, что эльгинский уголь для паровозов не подходит. Несмотря на то что он по характеристикам относится к энергетике, он все же является окисленным коксующимся углем и обладает более высокой спекаемостью, объяснил представитель «Мечела». В результате его использование приводило к закоксовыванию систем паровоза.

Эльгинское угольное месторождение в Южной Якутии – крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля. Его запасы составляют около 2,2 млрд т по стандартам JORC. Оператор месторождения – ООО «Эльгауголь» (51% – у «Мечела», 49% – у Газпромбанка ). Добыча на Эльге началась в 2011 г.

Дорога Улак – Эльга длиной 321 км была построена «Мечелом» за 71 млрд руб. и связала месторождение с БАМом. В 2014 г., когда у «Мечела» возникли проблемы с обслуживанием более чем $8 млрд долга, началось обсуждение возможности продать дорогу РЖД.