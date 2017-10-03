Население России стало сажать меньше картошки

В России за 10 лет выросла доля в сельхозпроизводстве агропромышленных организаций и фермерских хозяйств, а доля личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и некоммерческих объединений граждан снизилась. Таковы предварительные результаты сельскохозяйственной переписи 2016 г., которые сегодня опубликовал Росстат.

По данным переписи, в хозяйствах всех категорий при общем увеличении посевной площади сельхозкультур на 6% наиболее значительно возросли посевы технических культур - на 54%, на 8,5% выросли посевы зерновых и зернобобовых культур. Посевные площади картофеля, кормовых культур, овощных и бахчевых культур за этот период снизились. Наиболее существенно - на 32,6% - уменьшились посадки картофеля.

Больше половины (54% по сравнению с 48% в 2006 г.) ЛПХ имеют площадь до 16 соток. Доля площадей под картофелем в ЛПХ сократилась с 89% всех посевных площадей под этой культурой в стране до 76% в 2016 г. По-прежнему большинство жителей России, ведущих личное подсобное хозяйство, делают это для самообеспечения продовольствием.

Доля сельхозорганизаций, реально осуществляющих сельхоздеятельность, выросла с 69% до 76%, фермерских хозяйств - с 50% до 66%. Доля реально работающих личных подсобных хозяйств снизилась с 86% до 79%, некоммерческих объединений граждан - с 93% до 89%.

На середину 2016 г. в России было 36 000 сельхозорганизаций, 137 000 крестьянских (фермерских) хозяйств, 38 000 индивидуальных предпринимателей, 23 млн личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан, 76 000 некоммерческих объединений граждан.