Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 3 октября 2017 года

Политика

По оценкам Facebook, около 10 млн человек видели рекламу, оплаченную подозрительными российскими аккаунтами перед и после президентских выборов в США. Но компания предупредила, что масштаб их активности мог быть больше читать на WSJ.com читать на FT.com

Власти Испании и Каталонии действуют осторожно после референдума о независимости региона. Президент Каталонии Карлес Пучдемон не собирается делать заявлений об отделении от Испании по крайней мере несколько дней, чтобы посмотреть, каким будет следующий шаг Мадрида. Также он попросил ЕС о помощи в переговорах с Мадридом читать на WSJ.com читать на FT.com

В Каталонии сторонники независимости, компании и транспортные службы устроили во вторник забастовку в знак протеста против применения силы испанской полицией во время референдума читать на WSJ.com читать на FT.com

Во главе борьбы за независимость Каталонии от Испании стоит Карлес Пучдемон, которого критики часто называют «случайным» президентом региона читать на FT.com

Правительство Венгрии усиливает критику в адрес миллиардера Джорджа Сороса и ЕС перед выборами в апреле. Со следующего понедельника 8 млн граждан страны получат опросники, в которых Сорос обвиняется в создании плана по наводнению Европы иммигрантами читать на FT.com

Экономика

Фунт стерлингов остается одной из мировых резервных валют, несмотря на Brexit. Мнения специалистов по поводу перспектив британской валюты различаются читать на WSJ.com

Британские пенсионные фонды, стараясь повысить доходность инвестиций и не брать лишнего риска, начинают активно вкладывать в инфраструктуру. В борьбе за аэропорты, ветряные электростанции и пр. они присоединяются к суверенным инвестфондам и другим крупным институциональным инвесторам читать на WSJ.com

Индустрия

Джефф Иммелт ушел с поста председателя совета директоров General Electric на несколько месяцев раньше запланированного срока. Его место займет новый гендиректор Джон Флэннери читать на WSJ.com

Власти ЕС хотят создать в Европе консорциум, похожий на Airbus, чтобы он стал одним из мировых лидеров в разработке аккумуляторов для электромобилей. В октябре они проведут саммит с участием ведущих европейских компаний и автопроизводителей читать на FT.com

Автомобили

Fiat Chrysler отзывает более 700 000 кроссоверов в Северной Америке из-за проблем с тормозами. Дефект связан с отзывом, который был у концерна три года назад читать на WSJ.com

Tesla выпустила лишь 260 вместо запланированных 1500 электромобилей Model 3 в III квартале. Хотя компания утверждает, что у нее нет серьезных проблем с их производством читать на WSJ.com читать на FT.com

Китай стал крупнейшим в мире рынком электромобилей благодаря методичному подходу правительства, которое предоставляет отрасли субсидии и другую поддержку читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Опрошенные WSJ инвестбанки ухудшили прогноз цен на нефть пятый месяц подряд из-за беспокойства по поводу избытка предложения читать на WSJ.com

Total намерена продолжать разрабатывать гигантское газовое месторождение «Южный Парс» в Иране. Хотя есть риск, что США выйдут из соглашения об ограничении ядерной программы Ирана и снова введут санкции против страны. Кроме того, компанию интересует российский проект «Арктик СПГ-2» читать на FT.com

BP экспериментирует с блокчейн в попытке эффективнее торговать нефтью и газом читать на FT.com

Финансы

Россия пользуется наибольшей популярностью у фондов, инвестирующих в акции на развивающихся рынках. Ей удалось обойти Индию, которая долго была их фаворитом читать на FT.com

Goldman Sachs думает заняться торговлей биткойнами и другими криптовалютами. Пока крупные банки сторонятся биткойнов из-за их использования в незаконной деятельности читать на WSJ.com

Американские банки теперь взимают рекордную комиссию за снятие наличных в банкоматах. За последние 10 лет ее размер вырос более чем на 50% читать на FT.com

Ужесточение денежной политики Федеральной резервной системы США может помешать росту депозитов в банках, из-за чего конкуренция между ними вырастет, предупреждают участники отрасли читать на FT.com

Финансовые регуляторы США запросили у платформы Coinbase информацию об обвале криптовалюты Ether. В июне ее стоимость рухнула, а затем восстановилась до нормального уровня в течение 10 секунд читать на FT.com

Технологии

Венчурный инвестор Майкл Джексон предупредил, что его отрасль может оказаться в стороне из-за роста популярности ICO как способа привлечения капитала стартапами читать на FT.com

Желающие получить инсайдерскую информацию хакеры ищут наиболее уязвимые цели в финансовом секторе, предупреждают эксперты по кибербезопасности. Этим можно объяснить, что хакеры атаковали Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), а не банки, которые повысили свою безопасность читать на FT.com

Медиабизнес

Facebook и Google подверглись критике за показ фейковых новостей про стрельбу в Лас-Вегасе. Это произошло из-за недостатков в работе их алгоритмов читать на FT.com

Американская киноассоциация в результате проведенного аудита выяснила, что китайские кинотеатры обманывают ее, занижая цифры доходов от проката американских фильмов. Делается это с помощью занижения данных об аудитории и продажах билетов, закрытых киносеансов. В 2016 г. данные были занижены на 9%, что соответствует недополученным шестью ведущими киностудиями США $40 млн читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Два инвестора Uber призывают совет директоров компании проголосовать во вторник против предложения наделить всех акционеров одинаковым правом голоса. Цель этой инициативы – ограничить влияние экс-гендиректора Трэвиса Каланика, но оно коснется и других ранних акционеров читать на WSJ.com

Крупнейшие табачные кампании начинают в США масштабную рекламную кампанию на ТВ и в газетах. Чтобы окончательно завершить судебные тяжбы, начатые еще 20 лет назад, они по решению суда будут размещать сообщения, «корректирующие» их рекламные заявления прошлых лет, в которых они вводили в заблуждение клиентов относительно влияния табака на здоровье читать на WSJ.com

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