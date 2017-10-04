Индекс PMI сферы услуг показал рекордный за три месяца рост

Индекс PMI сферы услуг России в сентябре 2017 г. составил 55,2 пункта против 54,2 пункта в августе, показав рекордный за три месяца рост, свидетельствуют данные исследования IHS Markit.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг России, в сентябре составил 54,8 пункта, незначительно превысив августовский показатель в 54,2 пункта.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже этого уровня - на ее снижение.