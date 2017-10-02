Индекс PMI обрабатывающих отраслей России вырос до 51,9 пункта в сентябре

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в сентябре 2017 г. вырос до 51,9 пункта с 51,6 пункта в августе, свидетельствует исследование IHS Markit.

Как отмечается в обзоре, значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня – на ее снижение.

Повышение индекса PMI обрабатывающих отраслей России в сентябре произошло на фоне существенного увеличения объемов производства и новых заказов, а также первого с августа 2013 г. роста экспортных заказов.