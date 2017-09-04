Статья опубликована в № 4399 от 04.09.2017 под заголовком: Индустрия растеряла оптимизм
Промышленность закрепляется в зоне стагнации
Оживление оказалось временным явлением
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Успехи промышленности лишь компенсировали потери предыдущих лет
А. Махонин / Ведомости
Надежды промышленников на скорый выход из затяжного кризиса угасают. Рост теряет импульс, отмечается в исследовании IHS Markit: индекс PMI обрабатывающих отраслей в августе опустился до 51,6 пункта с максимальных за полгода 52,7. Значение выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, но темпы увеличения выпуска и новых заказов снизились. Предпринимательская уверенность на минимальном с января 2016 г. уровне, говорится в исследовании.
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