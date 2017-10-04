ЕС потребовал от Amazon доплатить 250 млн евро налогов

Евросоюз требует, чтобы интернет-ритейлер Amazon доплатил 250 млн евро налогов, которые компания удержала, воспользовавшись незаконными налоговыми схемами в Люксембурге. Как сообщает AFP, это заявила еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер. По ее словам, на протяжении многих лет Люксембург предоставлял Amazon незаконные налоговые льготы. «В результате почти три четверти прибыли Amazon оказались выведены из-под налогообложения», - цитирует AFP.

Amazon обвинения отверг. Компания пообещала изучить решение Еврокомиссии и проанализировать, какие есть законные методы его оспорить. «Мы считаем, что к Amazon у Люксембурга не было никакого особого подхода и что мы платили налоги в полном соответствии с законами Люксембурга и международным законодательством ", - говорится в ее заявлении. Также Amazon заявил, что его бизнес в Европе не приносит прибыли.

Расследование Еврокомиссии в отношении налогов Amazon в Люксембурге ведется с 2014 г. Вестагер описала налоговую схему, которую в ЕК сочли незаконной. По ее словам, один из двух офисов компаний был фиктивным, передает ТАСС. «Там не было ни помещений, ни служащих, ни деловой активности», - отметила она. Однако именно этой компании основной офис Amazon выплачивал многомиллионные вознаграждения за использование зарегистрированных на нее авторских прав, которые не облагались налогом. AFP сообщает, что также есть подозрение, что налоговую сделку ритейлера в Люксембурге можно трактовать как незаконное предоставление компании помощи со стороны государств с 2003 г., что давало ей преимущество перед конкурентами.