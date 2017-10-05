En+ объявила об IPO на Лондонской бирже

En+ Group Plc. Олега Дерипаски официально объявила о проведении IPO на Лондонской фондовой бирже.

Как ожидается, общий объем сделки составит около $1,5 млрд, в том числе $1 млрд привлечет сама компания за счет размещения новых акций. GDR на существующие акции продаст Basic Element Limited и/или B-Finance Limited Дерипаски, говорится в сообщении En+.

В сделке будет участвовать якорный инвестор - AnAn Group (Singapore) Pte. Ltd. вложит в En+ $500 млн по цене размещения. AnAn Group - «важный стратегический партнер» китайской CEFC, этой компании принадлежит 63,8% AnAn International Limited (бывшая CEFC International Limited), сказано в сообщении.

После получения листинга на LSE компания обратится за листингом GDR на Московской бирже, говорится в сообщении.

Организаторами выступают Citigroup, Credit Suisse, J.P. Morgan, Merrill Lynch, Sberbank CIB, «ВТБ капитал», BMO Capital Markets, Газпромбанк, Societe Generale и UBS.

En+ объединяет активы в металлургии, энергетике и горнодобывающей промышленности. Среди них – 48,13% UC Rusal, энергохолдинг «Евросибэнерго» (владеет 95,7% Красноярской ГЭС, 90,5% «Иркутскэнерго» и др.), Красноярский металлургический завод и производитель ферромолибдена «Союзметаллресурс».