Неизвестна судьба пяти человек после пожара на НПЗ «Лукойла»

Неизвестно местонахождение пяти работников НПЗ в Кстово Нижегородской области, где от пожара взорвался резервуар, сообщил «Интерфаксу» в четверг информированный источник. По данным очевидцев, пострадали не менее четырех человек.

К тушению сырьевой базы ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» привлечены два пожарных поезда, сложность пожара четвертой категории из пяти возможных, отметил собеседник агентства. В готовность приведены вертолеты ГУ МЧС по Нижегородской области.

По данным МЧС, в 14:35 мск поступило сообщение о том, что при проведении подготовительных ремонтных работ на одном из резервуаров на территории «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстовском районе произошло возгорание с последующим хлопком. В соцсетях появились фотографии, на которых виден столб черного дыма.

«Сегодня в 14.10 в г. Кстово на территории товарно-сырьевого производства «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в ходе ремонтных работ на бензиновом резервуаре, проводимых подрядными организациями, произошло возгорание, - сообщила пресс-служба компании. - Предполагаемая причина инцидента - нарушение правил промышленной безопасности». Угрозы основной промышленной площадке, где расположены технологические объекты «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», нет, говорится в сообщении.