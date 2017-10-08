Летевший в Екатеринбург самолет Flydubai экстренно сел в Челябинске

Самолет авиакомпании Flydubai, который направлялся из Дубая (ОАЭ) в Екатеринбург, был вынужден совершить посадку в аэропорту Челябинска. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге.

Самолет не смог сесть из-за сложных погодных условий, сказали в пресс-службе.

Портал «Екатеринбург.онлайн» информирует со ссылкой на Flydubai, что самолет авиакомпании не смог приземлиться в «Кольцово» из-за низкого сцепления полосы.

По данным онлайн-табло «Кольцово», рейс из ОАЭ должен был приземлиться в Екатеринбурге в 13.10 мск 8 октября. Но сейчас его прилет запланирован на 04.00 мск 9 октября.

На сайте управления МЧС по Свердловской области сообщается, что синоптики прогнозировали в воскресенье порывы ветра в регионе от 15 до 18 м/с.