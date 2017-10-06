В Сирии экстренно сел российский Ми-28

В Минобороны сообщили о вынужденной посадке российского Ми-28 в Сирии. Никто из экипажа не пострадал, летчиков оперативно доставили на аэродром.

В военном ведомстве уточнили, что инцидент произошел в провинции Хама, когда Ми-28 сопровождал другой вертолет, Ми-8, с военнослужащими российского Центра примирения враждующих сторон. Вынужденную посадку пришлось совершить из-за технической неисправности. «По докладу экипажа и после осмотра машины огневого воздействия по вертолету не было», — подчеркивается в сообщении Минобороны.