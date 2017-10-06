Минобороны сравнило с «черной дырой» территорию около базы США в Сирии

В Минобороны России считают, что военная база США в Эт-Танфе стала «черной дырой» на сирийско-иорданской госгранице, откуда мобильные группы боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) совершают нападения.

«Представители Пентагона неоднократно заявляли, что находящиеся там под прикрытием тактической авиации и РСЗО инструкторы США, Великобритании и Норвегии занимаются подготовкой боевиков "Новой сирийской армии". В действительности же, Эт-Танф превратился в 100-километровую "черную дыру" на сирийско-иорданской государственной границе, - говорится в заявлении Минобороны. По мнению специалистов в военном ведомстве, именно оттуда боевики ИГ "как черти из табакерки оттуда совершают диверсионно-террористические вылазки".

В Минобороны напомнили, что незаконное развертывание этой военной базы США в апреле 2017 г. было оправдано «необходимостью проведения операций против ИГ», однако ни об одной операции против террористов с этой базы неизвестно.

Около базы США в Эт-Танфе находится крупный лагерь беженцев Рукбан, в котором находятся более 60 000 женщин и детей из Ракки и Дейр-Эз-Зора. По словам представителя Минобороны, беженцы Рукбана с» по сути заложники, а точнее «живой щит» американской базы».