Как россиянам надоела сирийская война

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Каждый второй россиянин (49%) полагает, что России пора выходить из конфликта в Сирии, следует из результатов всероссийского августовского опроса «Левады-центра».

Такие данные получены на фоне стабильного спада в течение двух последних лет интереса к новостям из Сирии, отмечают социологи. Сейчас четверть населения (26%) уже «ничего не знают» о том, что там происходило в последнее время (в ноябре 2016 г. так ответили 18%, в ноябре 2015 г. – 12%). Пристально следят за новостями только 18%, столько же было в ноябре 2016 г., в ноябре 2015 г. – 25%.

Не интересующиеся сирийской темой вообще или следящие за ней время от времени образуют большинство сторонников вывода российской группы ВКС (49% и 53% соответственно). Среди тех, кто внимательно наблюдает за развитием событий в Сирии, продолжение кампании поддерживают 59%, но в среднем по выборке таких вдвое меньше (30%).

Опросы государственного ВЦИОМа дают другой расклад. В апреле 2017 г. 53% респондентов высказались за продолжение кампании (опрос происходил вскоре после ракетного удара ВВС США по сирийской авиабазе), за вывод российских войск – 34%. Впрочем, годом раньше соотношение было 58% против 25%.

Для большинства россиян главный источник новостей о Сирии – федеральные телеканалы, в новостях которых сирийская тема постепенно отходит на второй план. По данным компании «Медиалогия», в ноябре 2015 г. в эфире федерального ТВ Сирия упоминалась в 4291 сообщении, в ноябре 2016 г. – в 2881, в августе 2017 г. – в 1214. В изложении репортеров федеральных каналов конфликт в Сирии – это, во-первых, победоносная кампания, успехи которой обеспечивает в том числе и российская группировка, во-вторых – гуманитарная миссия: восстановление освобожденных городов, доставка продовольствия и медикаментов и пр. Потери российской группировки в официальные новости попадают редко, но число погибших россиян растет: по данным Reuters, только за первые шесть месяцев 2017 г. в конфликте погибло 40 россиян, а за весь предшествовавший период с сентября 2015 г. – 36.

Внимание к Сирии у большей части общества плотно связано с интересом к этой теме федеральных телеканалов, изначально тема интересна только 10–15% граждан, отмечает социолог «Левады» Денис Волков. Сирийская кампания как была, так и осталась для большинства чужой и непонятной войной, обоснованность продолжения которой участники фокус-групп объясняют отчасти важностью борьбы с терроризмом, но больше – необходимостью противостоять США, которые, как полагают респонденты, немедленно займут место России в Сирии в случае нашего выхода из конфликта. Сторонники выхода России из кампании говорят о ее ненужности и опасаются, что она дорого обойдется стране. Сравнение с Афганистаном, символом затяжной и бесконечно далекой войны с большими потерями, присутствует на фокус-группах с самого начала сирийской операции, говорит Волков. Сейчас о перспективе перерастания российского вмешательства «в новый Афганистан» говорит 32% респондентов, в октябре 2016 г. их было 35%.

Полная версия статьи. Сокращенный газетный вариант можно посмотреть в архиве «Ведомостей» (смарт-версия)