Статья опубликована в № 4418 от 29.09.2017 под заголовком: От редакции: Два года в Сирии
Итоги двух лет российской операции в Сирии
Удалось навязать взаимодействие Западу, не удалось разрешить конфликт
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Начатая два года назад сирийская кампания помогла Кремлю решить ряд тактических вопросов внешней и внутренней политики. Москве удалось навязать взаимодействие Западу, спасти режим Башара Асада от краха, убедить россиян в возвращении статуса великой державы и повысить боеготовность армии и флота, обучая их в реальной боевой обстановке. Однако Россия не смогла вернуться к полноценному сотрудничеству с Западом и разрешить противоречия между участниками внутрисирийского конфликта.
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