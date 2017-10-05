Под контролем «Исламского государства» осталось менее 10% территории Сирии

Под контролем запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» осталось менее 10% территории Сирии. «С момента вступления 30.09.2015 в борьбу с ИГИЛ российских ВКС сегодня подконтрольная халифату территория сократилась до менее 10%», - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, на 30 сентября 2015 г. около 90% сирийской территории находились под прямым или косвенным контролем боевиков. «Вся военная "стратегия" США тогда заключалась в созерцании наступления "халифата", вооружении головорезов под видом помощи "сирийской оппозиции" и подсчетах количества дней до свержения законной власти Сирии», — отметил он.