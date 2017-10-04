Друг пленника ИГИЛ рассказал о его службе в Сирии и Донбассе

Роман Заболотный, которого «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) показало на видео и назвало своим пленником, отправился в Сирию через частную военную компанию Вагнера, заявил РБК его друг. Он утверждает, что также через ЧВК Вагнера Заболотный ездил в Донбасс, после этого ездил туда уже от казачества.

«Последний раз мы общались как раз перед его отъездом в Сирию. Он приехал из Ростова-на-Дону на базу ЧВК Вагнера в Молькине 3 июля, в свой день рождения. Уже оттуда позвонил мне и предложил отпраздновать. Я приехал, и тогда-то он и сказал мне, что собирается оттуда ехать в Сирию, — рассказал собеседник РБК. - «Роман сказал, что платят 300 000 руб. в месяц — хочется ведь денег побольше и быстро, а он ведь повар — много такой работой не заработаешь. Звал и меня, и наших общий друзей, но никто не согласился».

По данным источника РБК, ранее Заболотный служил в российской армии контрактником.

ИГ обнародовало видеозапись попавших в плен россиян 3 октября. Один из них сообщил, что он - Заболотный Роман Васильевич, 1979 г. р., уроженец поселка Рассвет Аксайского района Ростовской области. Он добавил, что рядом с ним - Сурканов Григорий Михайлович, 1978 г. р., уроженец Домодедовского района Подмосковья (в СМИ также встречаются варианты фамилии «Цуркану» или «Цурканов»).

Заболотного узнали в войсковом казачьем обществе и отметили, что выясняют, как он оказался в Сирии. Цуркану узнал брат и заявил, что в Сирию тот попал через частную военную компанию. О том, что оба пленника связны с ЧВК, предположили и активисты-расследователи Conflict Intelligence Team. Во Всевеликом войске Донском изданию «Коммерсантъ-Юг» подтвердили, что Заболотный - член организации. Представитель войск уточнил, что организация пытается выяснить, как Заболотный попал в Сирию. По его словам, казак не был военнослужащим, он работал поваром. Пресс-секретарь Всевеликого войска Донского Людмила Бондарь сообщила радио «Говорит Москва», что организация обсуждает пути решения проблемы.

В августе 2016 г. источник РБК, информированный о деталях операции в Сирии, сказал, что боец ЧВК на базе в России может получать 80 000 руб. в месяц, а в зоне боевых действий в Сирии - до 500 000 руб. в месяц.

В Кремле и в МИДе сообщили, что проверяют информацию о пленных. В Минобороны отрицают, что российская группировка в Сирии теряла пленными действующих военнослужащих.