В Кремле проверяют информацию о попавших в плен в Сирии

В Минобороны отрицают, что российская группировка в Сирии теряла действующих военнослужащих пленными AP

В Кремле не спешат верить сообщениям СМИ о якобы взятых в плен в Сирии россиянах и проверяют эту информацию, заявил 4 октября пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. «Безусловно, в Москве озабочены судьбой этих граждан в случае, если они являются гражданами РФ», - сказал он (цитата «Интерфакса»). 3 октября «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) заявило о захвате двух российских военнослужащих в районе Дейр-эз-Зора и обнародовало видео с ними. Одного из них узнали родственники и сообщили, что в Сирию он попал через частную военную компанию. Второго узнали в войсковом казачьем обществе и отметили, что выясняют, как он оказался в Сирии. В Минобороны отрицают, что российская группировка в Сирии теряла пленными действующих военнослужащих.

На видео ИГ один из двоих мужчин сообщил, что он - Заболотный Роман Васильевич, 1979 г. р., уроженец поселка Рассвет Аксайского района Ростовской области. Он добавил, что рядом с ним - Сурканов Григорий Михайлович, 1978 г. р., уроженец Домодедовского района Подмосковья (в СМИ также встречаются варианты фамилии «Цуркану» или «Цурканов»).

Григорий Цуркану

Григорий Цуркану находился в Сирии как сотрудник частной военной компании, рассказал Вusiness FM брат пленного Роман Цуркану. Он не считает видео постановочным. Пленного также опознали отец и мать. Роман Цуркану подчеркнул, что его брат не является военнослужащим Минобороны.

Григорий Цуркану, когда-то служивший в разведке ВДВ, не один раз бывал в Сирии в составе частных военных компаний (ЧВК), сообщил его брат. Он ездил туда в 2012-2013 гг., а в нынешней командировке находился с мая. Роман признался, что видеозапись посмотреть он не смог, но узнал брата по фотографии.

Про последнюю поездку брата в Сирию Роман узнал от родителей летом 2017 г., родители, по его словам, Григория отговаривали. Он утверждает, что брат ему рассказывал, что, когда был в Сирии в 2012 или 2013 г., в Сирии «был почти целый батальон» и «они прикрывали самого Асада».

«Вы, наверное, все слышали про ЧВК «Вагнер». Я не знаю, как он туда вышел, но я знаю, что в 2012 или 2013 г. наши уже там были, вели военные действия. Именно ребята, которые не связаны военной службой. Все бывшие военнослужащие», - цитирует его BFM.

Цуркану во вторник вечером опознали в организации «Боевое братство. Домодедово». Впрочем, позднее в организации стали говорить, что в точности утверждать ничего не могут. «Кроме небольшого сходства, ничего нет. Мы работаем над этим вопросом. Сказать, что это он, пока не можем. Наши военные там есть, а отправляют ли их туда из частных компаний, не могу сказать», — сказал BFM представитель организации Алексей.

Роман Заболотный

Во Всевеликом войске Донском изданию «Коммерсантъ-Юг» подтвердили, что попавший в плен Роман Заболотный - член организации. Представитель войск уточнил, что организация пытается выяснить, как Заболотный попал в Сирию. По его словам, казак не был военнослужащим, он работал поваром, дома у него остались родители, жена и ребенок. Организация держит связь с родителями Заболотного и пытается оказать им психологическую помощь.

Пресс-секретарь Всевеликого войска Донского Людмила Бондарь сообщила радио «Говорит Москва», что организация обсуждает, что делать. «Сейчас идёт совещание, переговоры в телефонном режиме. Замы атамана и атаман решают вопрос, на кого нужно выйти, чтобы узнать судьбу или дальнейшие действия. Если это выкуп, значит, с кем работать. Если это выкуп, значит, нужно деньги собирать. Ищут пути решения проблемы», - сказала она.

Активисты-расследователи группы Conflict Intelligence Team опознали Заболотного на фотографиях участников пикета избирательного штаба Алексея Навального в Ростова-на-Дону в апреле 2017 г. В микроблоге CIT и на ее странице в Twitter указано, что он есть на снимке, который Евгений Фельдман сделал 8 апреля в день открытия штаба. В группе подозревают, что в Сирию Заболотный попал как сотрудник частной военной компании.

СМИ о частных военных компаниях в Сирии

Ранее о присутствии в Сирии россиян - участников частных военных компаний, в том числе ЧВК «Вагнер», - сообщали СМИ со ссылкой на источники. В декабре 2015 г. The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что в октябре в результате взрыва минометного снаряда на военной базе в Сирии погибли девять членов закрытой «группы Вагнера», которая названа так по псевдониму его руководителя Дмитрия Уткина. По словам источников издания, группа также принимала участие в военных действиях на Украине, где воевала на стороне ополченцев. В Сирии ОСМ занималась охраной государственных объектов, сообщил один из источников WSJ. Собеседник газеты, близкий к Министерству обороны России, рассказал, что в это формирование входит порядка 1000 человек.

Затем РБК со ссылкой на источники сообщил, что члены «группы Вагнера» появились на Ближнем Востоке незадолго до официального начала российской операции в Сирии осенью 2015 г. По их словам, всего рядом с Латакией и Алеппо располагалось почти 2500 человек, руководили операцией сотрудники ГРУ и ФСБ. По подсчетам РБК, участие в сирийской кампании ЧВК Вагнера могло стоить от 5,1 млрд до 10,3 млрд руб. Траты взяли на себя государство и «высокопоставленные бизнесмены», рассказывал порталу офицер Министерства обороны и два информированных источника.

С июня 2017 г. ЧВК Вагнера находится под санкциями США.

После приема в Кремле 9 декабря 2016 г. по случаю празднования Дня Героев Отечества один из гостей выложил «В контакте» фотографию, на которой Владимир Путин позирует в Кремле с людьми, которых СМИ назвали руководителями ЧВК Вагнера. Был на снимке и сам Дмитрий Уткин. Песков подтвердил, что Уткин был на этом приеме, куда «приглашались Герои России и кавалеры орденов Мужества». У пресс-секретаря президента, по его словам, нет данных, как СМИ называют Уткина и какие действия ему приписывают. На просьбу журналистов уточнить, находятся ли бойцы Уткина, именуемые «группой Вагнера», сейчас в Сирии, Песков сказал: «Я не знаю, что у него есть бойцы, и не знаю, находятся ли они в Сирии, и не знаю, есть ли у них вообще какой-то статус». «Бойцы есть у Министерства обороны Российской Федерации», - подчеркнул тогда пресс-секретарь президента.