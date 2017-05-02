Гоп-политика
- Мария Железнова,
- Андрей Синицын
- / Ведомости
Всплеск волны низового – или маскирующегося под низовое и стихийное – насилия против гражданских активистов актуализирует вопрос о сохранении государством монополии на насилие. За несколько предпраздничных дней нападению подверглись Алексей Навальный (облит зеленкой, химический ожог роговицы), заявитель московского митинга против реновации 14 мая Юлия Галямина (проколоты колеса автомобиля), модератор группы «Москвичи против сноса» Кэри Гуггенбергер (избита возле дома неизвестными мужчинами), борец с уплотнительной застройкой из «Яблока» Наталья Федорова (плеснули в лицо неизвестным химическим составом), блогер Илья Варламов (дважды облит зеленкой при попытке сфотографировать квартал многоэтажек в Ставрополе).
После нападений на активистов ни столичные власти, ни столичная полиция никаких заявлений о необходимости найти и наказать нападавших не сделали, по заявлению Навального не было даже возбуждено уголовное дело. В Ставрополе полиция задержала нескольких подозреваемых в нападении на Варламова.
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