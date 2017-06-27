«Фонтанка»: Связанная с Пригожиным компания может получить долю в выручке от продажи сирийской нефти

Российское ООО «Евро полис» получило от сирийского правительства разрешение на освобождение и охрану нефтяных и газовых месторождений, захваченных противниками режима Асада, пишет «Фонтанка.ру». Взамен этой компании пообещали право на четверть доходов от продажи добытого на этих месторождениях нефти и газа, а также ей обещали возмещать расходы на боевые действия, утверждает издание. Оно ссылается на источник, близкий к российскому Министерству энергетики, по его словам, с «Евро полисом» был подписан соответствующий меморандум сроком на пять лет. По сведениям «Фонтанки», договоренности были достигнуты в ходе визита в Москву министра нефти Сирии Али Ганема в декабре 2016 г. Издание связывает эту компанию с «кремлевским поваром» Евгением Пригожиным.

Источник «Фонтанки» подчеркивает, что «для приобретения меморандумом юридической силы требуется принятие нового сирийского закона, и его действие будет иметь обратную силу – заплатят со времени подписания меморандума».

Интерес Пригожина к разработке сирийских месторождений подтвердил источник РБК, близкий к этому бизнесмену, а также источники РБК в ЧВК «Вагнер», которую считают одним из претендентов на оказание услуг по охране месторождений.

Договоренности с сирийским правительством «Фонтанка» подкрепляет цитатами. В марте 2017 г. министр энергетики Александр Новак говорил кувейтской газете «Ас-Сияса» (перевод выложен на сайте Минэнерго): «В рамках нашей последней встречи с министром нефти и природных ресурсов Сирии Али Ганемом (8 декабря 2016 г.) мы предметно обсуждали участие ряда крупных российских компаний в проектах разведки и добычи нефти и газа на территории Арабской Республики с акцентом на обеспечение безопасности их деятельности там». Министр Али Ганем агентству SANA рассказал о встречах не только с Александром Новаком, но и с «представителями российских нефтяных компаний, работающих в Сирии», которые он не назвал, и сообщил о подписании ряда соглашений о совместной работе и общих проектах.

Пресс-служба Минэнерго отказалась ответить на запрос о содержании меморандума, заключенного между сирийской стороной и ООО «Евро полис» под эгидой министерства: «Содержание данных документов является корпоративной тайной».

Гендиректором «Евро полиса» с января 2017 г. стал Олег Ерохин, утверждает «Фонтанка». Издание говорит о его знакомстве с Евгением Гуляевым – начальником службы безопасности Евгения Пригожина. В 2016 г. Ерохин и герой России Андрей Трошев, который попал на одно фото с президентом Владимиром Путиным и командиром ЧВК «Вагнер» Дмитрием Уткиным, учредили Лигу защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов. 19 января единственным собственником «Евро полиса» стало ЗАО «Нева», его «Фонтанка» через гендиректора Валерия Чекалова и его ООО «Коллектив-сервис» связывает с двумя десятками компаний, имеющих отношение к Пригожину.