ФАС заподозрила Евгения Пригожина в создании картеля

Начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев подтвердил «Ведомостям», что ведомство расследует дело о картельном сговоре на торгах Минобороны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) помогла Фонду по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексея Навального доказать причастность бизнесмена Евгения Пригожина к самому крупному картельному сговору в России на 23 млрд руб., говорится в новом расследовании ФБК.

22 мая пройдет окончательное рассмотрение дела о нарушении закона «О защите конкуренции» 12 петербургскими компаниями, говорится в определении комиссии ФАС, размещенном на сайте службы. В картельном сговоре ведомство подозревают поставщиков Минобороны – ООО «Компонент», ООО «Экобалт», ООО «Рускомплекс», ООО «АСП», ООО «Спецресурс», ООО «Мегалайн», ООО «Белый медведь», ООО «Коралклин», ООО «Миллениум клин», ООО «Арс-сервис», ООО «Прометей» и ООО «Инжклинсервис», заключивших в 2015 г. контракты на сумму более 18 млрд руб., сообщала в прошлом году ФАС.

Начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев подтвердил «Ведомостям», что ведомство расследует дело о картельном сговоре на торгах Минобороны и на 22 мая запланировано заседание, на котором планируется подвести итог этого расследования.

Расследование дела длится уже почти девять месяцев, а его инициатором был ФБК Навального.

О том, что близкие к Пригожину компании могут иметь отношение к миллиардным контрактам Минобороны, первым написало петербургское издание «Фонтанка». В январе прошлого года «Фонтанка» рассказала о пяти неизвестных компаниях, созданных отставными петербургскими полицейскими для участия в тендерах Минобороны. В 2015 г. эти компании выиграли конкурсы АО «ГУ ЖКХ» Минобороны на обслуживание военных городков и обеспечение казарм теплом, водой и прочими коммунальными услугами на 26,8 млрд руб. Торги прошли без конкуренции, снижение цены от начальной максимальной составляло около 1%.

Расследование «Фонтанки» показало, что все компании негласно управлялись «Мегалайном», среди учредителей которой была «Конкорд менеджмент и консалтинг», с февраля 2017 г. на 100% принадлежащая лично Евгению Пригожину. До этого компанией владела его мама Виолетта Пригожина. «Мегалайн» в том же 2015 г. и сам выиграл тендеры Минобороны на клининговые услуги еще на 3 млрд руб.

Расследование «Фонтанки» настолько разозлило Пригожина, что тот подал иск к компании «Яндекс», требуя применить право на забвение – спрятать от интернет-поиска любые ссылки на расследование издания о контрактах Минобороны и близких к нему компаний. Но в августе 2016 г. Пригожин неожиданно отозвал свой иск. Тогда же в августе ФАС после жалобы ФБК возбудила дело о картельном сговоре.

Как пишет в своем расследовании фонд, его аналитики одновременно с «Фонтанкой» проверили поставщиков Минобороны и нашли еще больше компаний, предположительно связанных с Пригожиным.

Окончательно эта связь подтвердилась, когда компании прислали в ФАС все затребованные для разбирательства документы. Выяснилось, что все участники торгов заходили на электронные площадки с одного IP-адреса, принадлежащего «Конкорд менеджмент и консалтинг» Пригожина. Электронная почта этих компаний размещается на серверах другой пригожинской компании – «Медстрой», а телефон принадлежит «Комбинату питания конкорд» Пригожина.

Из банковской выписки «Мегалайна», которую ФБК получил в ФАС, видно, как компания Пригожина финансировала участников торгов. Сначала «Конкорд менеджмент и консалтинг» выдал заем на 715 млн руб. «Мегалайну» Пригожина, а тот перевел деньги «Экобалту» и «Прометею» для оплаты их обеспечительного взноса на конкурсах Минобороны.

Изначально ФАС возбудила дело только в отношении девяти компаний, но после обращения ФБК в октябре прошлого года расширила список участников картельного сговора до 12. Правда, «Конкорд менеджмент и сервис» Пригожина не была привлечена в качестве участника дела, как этого просили юристы ФБК.

На момент написания статьи Пригожин не ответил на переданные его представителю вопросы. Тенишев из ФАС не стал комментировать участие Пригожина в картеле и возможное наказание его участникам. «Все решит комиссия», – сообщил он «Ведомостям»

В декабре прошлого года Пригожин был включен в расширенный санкционный список, опубликованный министерством финансов США. Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) назвал Пригожина спонсором и агентом «высших должностных лиц России» и сообщил, что тот ведет бизнес с Минобороны, а связанная с ним компания выступает подрядчиком «строительства новой военной базы близ российско-украинской границы».

Также Пригожин известен как создатель в Петербурге «фабрики троллей» и «фабрики медиа», защищающих в интернете интересы государства, показало расследование РБК.