США расширили санкции в отношении России М. Стулов / Ведомости

Власти США расширили санкции в отношении России. Информация об этом размещена на сайте американского минфина.

В санкционный список внесены 19 физических лиц. Среди них спецпредставитель президента по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом Александр Бабаков, начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Крым и г. Севастополю Вадим Булгаков, начальник УФМС России по Республике Крым Петр Ярош, прокурор Республики Крым Олег Камшилов, замминистра экономического развития Сергей Назаров, бывший заместитель гендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ), ныне министр экономического развития Крыма Андрей Мельников, президент холдинга охранных структур «Волк» Геннадий Никулов, гендиректор ИФД «Капиталъ» Ольга Плаксина, командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин и др.

Санкции также введены в отношении чиновников самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В частности, ограничения коснулись министра внутренних дел ДНР Алексея Дикого, уполномоченного по правам ребенка ЛНР Натальи Хоршевой, министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета, руководителя МЧС ДНР Алексея Костубитского, министра госбезопасности ЛНР Леонида Пасечника, представителя ДНР в России Алексея Муратова и др.

Среди организаций - небольшие региональные банки, которые открыли представительства или филиалы в Крыму: «Рублев», Черноморский банк развития и реконструкции, Индустриальный сберегательный банк и «Северный кредит». Среди финансовых структур также АО «КБ «ИС банк», банк «Таатта», ЦМРБАНК (ООО), ПАО «Банк «ВВБ», ИФД «Капиталъ» (владеет долей в «Русской медиагруппе»), Крымская первая страховая компания (КПСК).

Санкции были введены в отношении «Транснефти» и ее дочек: АО «Связьтранснефть», ООО «Транснефть финанс», АО «Транснефть-Диаскан», ПАО «Транснефтепродукт», ООО «Транснефть-медиа», АО «Транснефть-метрология», ООО «Транснефть-охрана», АО «Транснефть-подводсервис», АО «Транснефть-Прикамье», АО «Транснефть-Приволга», АО «Транснефть-Север», АО «Транснефть-Сибирь», АО «Транснефть - Центральная Сибирь», АО «Транснефть-Урал». В нефтяной компании отказались от официальных комментариев.

Попавшая под санкции компания «Конкорд менеджмент и консалтинг» с февраля 2017 г. на 100% принадлежала лично бизнесмену Евгению Пригожину. Также в санкционный список включены частная военная компания «Вагнер», «Черномортранснефть», ООО «Дальсибдистрибьюшн» (ДСД), АО «Гипротрубопровод», ООО «ЦУП ВСТО», ЗАО «ИФДК», ООО «Комплексная проектно-сопроводительная компания» (ООО «КПСК»), ООО «Молот-оружие», ООО «Оборонлогистика», холдинг охранных структур «Волк», отель в Алуште Riviera Sunrise Resort & SPA, принадлежащий ИФД «Капитал». Минфин США внес в санкционный список ИФД «Капитал» только из-за отеля. Это следует из ответа американского министерства «Ведомостям».

Помимо этого санкции были введены в отношении Центробанков ДНР и ЛНР.

1 июня Независимая нефтегазовая компания (ННК) Эдуарда Худайнатова попала под санкции США. Тогда санкции минфина США были связаны с КНДР. В санкционный список были включены ННК, ее структура – ННК «Приморнефтепродукт», а также Ardis-Bearings LLC и Игорь Мичурин, связанный с Korea Tangun Trading Corporation.

Минфин США не обошел стороной и байк-центр «Ночных волков», расположенный в Москве по адресу: улица Нижние Мневники, 110. Он также числится в санкционном списке. Лидер байк-клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) прокомментировал введение санкций. «Мне плевать на то, что они бесятся. Это просто говорит о том, что мы делаем что-то большое, значимое и, видимо, у нас получается. Только этим я могу объяснить такое пристальное внимание к своей скромной особе и к «Ночным волкам», — заявил он RNS, отметив, что санкции никак не повлияют на работу клуба.

Сенат США в среду, 14 июня, подавляющим большинством голосов утвердил законопроект по расширению санкций в отношении России. За одобрение законопроекта проголосовало подавляющее большинство сенаторов, против - только двое. В законопроекте, ужесточающем санкции в отношении России, прописаны ограничения относительно срока кредитования российских банков: теперь американские компании и физические лица смогут предоставлять займы российским финансовым организациям сроком до 14 дней. На данный момент этот срок - 90 дней. Также законопроектом вводится ограничение на сроки финансирования российских компаний нефтегазового сектора. Для них срок предоставления займа составит 30 дней. Помимо этого в ближайшие 180 дней в случае расширения санкций минфин США должен будет представить конгрессу на рассмотрение предложения относительно последствий распространения ограничений на суверенный долг России.

Минфин России 19 июня, несмотря на угрозу санкций, начал размещение суверенных еврооблигаций – два транша со сроками 10 и 30 лет. Россия оказалась отрезана от внешних рынков после присоединения Крыма в 2014 г. В прошлом году Минфин решил вернуться на рынки с 10-летними евробондами, ставка составила 4,75%. Размещение было похоже скорее на военную операцию, признавали организаторы и чиновники: очень быстро, в секретном режиме и во враждебной среде – американские и европейские банки отказались от участия в размещении, а Euroclear и Clearstream отказались обслуживать этот выпуск. В итоге Россия разместила мало (только $1,75 млрд из запланированных $3 млрд) и дорого – ориентировочная доходность была 4,65–4,9%, итоговая составила 4,75%.