Сенат США вывел NASA из-под усиленных антироссийских санкций

Сенат США одобрил поправку в законопроект о расширении санкций в отношении Ирана и России, выводящий NASA из-под действия санкций. Поправка была принята подавляющим числом голосов.

Один из авторов поправки, сенатор от штата Колорадо, республиканец Кори Гарднер заявил, что в случае принятия законопроекта без предложенной им поправки «мы потеряем огромную часть наших возможностей по доступу в космос». «Эта поправка не направлена на подрыв законопроекта, но обеспечивает непрерывное продолжение освоения космоса», - сказал Гарднер. Он подчеркнул, что отказ от этой поправки может повлечь за собой прекращение ряда проектов NASA.

Сенатор Джон Маккейн выступил резко против принятия данной поправки. «Это подарок российскому военно-промышленному комплексу», - сказал сенатор. По его словам, «всегда есть законодатели и лоббисты, которые выступают за продолжение и даже углубление нашего сотрудничества по российским ракетным двигателям».

США используют модифицированные российские двигатели РД-180 на РН Atlas 5 американской United Launch Allianсе (ULA). В связи с введенными в 2014 г. ограничениями на ВТС с Россией США планируют полностью отказаться от использования ракетных двигателей, однако, по оценке специалистов, на это потребуется время.

Накануне сенат США ужесточил санкционный режим против Ирана и России. Теперь американские компании и физические лица смогут предоставлять займы российским финансовым организациям сроком до 14 дней вместо 90 дней. Также законопроектом вводится ограничение на сроки финансирования российских компаний нефтегазового сектора. Для них срок предоставления займа составит 30 дней. Помимо этого, минфину США поручается проработать предложения и оценить последствия распространения ограничений на суверенный долг России.

Кроме того, законопроект дает президенту США право вводить санкции в отношении того, кто разово инвестировал от $1 млн в строительство Россией экспортных трубопроводов или предоставил для этих целей оборудование, технологии и услуги. Сумма таких транзакций в течение года ограничена $5 млн.