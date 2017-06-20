Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4345 от 20.06.2017 под заголовком: Россия за ценой не постоит

Россия снова выходит на внешний рынок, несмотря на угрозу санкций

За храбрость придется платить, предупреждают аналитики
  • Маргарита Папченкова,
  • Татьяна Ломская
  • / Ведомости

Минфин в понедельник начал размещение суверенных еврооблигаций – два транша со сроками 10 и 30 лет. Об этом «Ведомостям» сообщили люди, занимающиеся размещением, и подтвердил представитель Минфина.

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