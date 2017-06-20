Россия снова выходит на внешний рынок, несмотря на угрозу санкций

Статья опубликована в № 4345 от 20.06.2017 под заголовком: Россия за ценой не постоит

Министр финансов Антон Силуанов увидел свет для размещения Евгений Разумный / Ведомости

Минфин в понедельник начал размещение суверенных еврооблигаций – два транша со сроками 10 и 30 лет. Об этом «Ведомостям» сообщили люди, занимающиеся размещением, и подтвердил представитель Минфина.