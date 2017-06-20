Статья опубликована в № 4345 от 20.06.2017 под заголовком: Россия за ценой не постоит
Россия снова выходит на внешний рынок, несмотря на угрозу санкций
За храбрость придется платить, предупреждают аналитики
- Маргарита Папченкова,
- Татьяна Ломская
- / Ведомости
Министр финансов Антон Силуанов увидел свет для размещения
Евгений Разумный / Ведомости
Минфин в понедельник начал размещение суверенных еврооблигаций – два транша со сроками 10 и 30 лет. Об этом «Ведомостям» сообщили люди, занимающиеся размещением, и подтвердил представитель Минфина.
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