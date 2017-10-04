Семья пленника ИГ сообщила BFM о его службе в частной военной компании

Григорий Цуркану , которого «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) показало на видеозаписи как пленник группировки, находился в Сирии как сотрудник частной военной компании. Это Business FM заявил брат пленного Роман Цуркану (в СМИ также называют фамилию «Сурканов» и «Цурканов»). Он не считает видео постановочным. Пленного также опознали отец и мать.

Роман Цуркану также сообщил, что его брат не является военнослужащим Минобороны.

ИГ 3 октября обнародовало видеозапись двух человек, которые были названы военнопленными. Один из этих мужчин сообщил, что он - Заболотный Роман Васильевич, 1979 г.р., уроженец поселка Рассвет Аксайского района Ростовской области. Он добавил, что рядом с ним - Сурканов Григорий Михайлович, 1978 г.р., уроженец Домодедовского района Подмосковья. Минобороны дважды отрицало попадание в плен действующих военнослужащих. Сурканова затем опознали в организации «Боевое братство. Домодедово». Впрочем, позднее в организации стали говорить, что в точности утверждать ничего не могут. «Кроме небольшого сходства ничего нет. Мы работаем над этим вопросом. Сказать, что это он, пока не можем. Наши военные там есть, а отправляют ли их туда из частных компаний, не могу сказать», — сказал BFM представитель организации Алексей.

Роман Цуркану рассказал, что Григорий, когда-то служивший в разведке ВДВ, не один раз бывал в Сирии в составе частных военных компаний (ЧВК). Он ездил туда в 2012-2013 гг., а в нынешней командировке находился с мая. Он признался, что видеозапись посмотреть он не смог, но узнал брата по фотографии. «Вы, наверное, все слышали про ЧВК «Вагнер». Я не знаю, как он туда вышел, но я знаю, что в 2012-м или 2013 году наши уже там были, вели военные действия. Именно ребята, которые не связаны военной службой. Все бывшие военнослужащие», - цитирует его BFM.

Про последнюю поездку брата в Сирию Роман узнал от родителей летом 2017 г., родители, по его словам, Григория отговаривали. Он утверждает, что брат ему рассказывал, что, когда был в Сирии в 2012 или 2013 г., в Сирии «был почти целый батальон» и «они прикрывали самого Асада».