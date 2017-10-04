Песков счел не заслуживающими доверия сообщения о захвате россиян в Сирии

В Москве тщательно проверят информацию о нахождении в плену у «Исламского государства» (запрещена в России) двух российских военнослужащих, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

3 октября ИГ опубликовала видео, на котором якобы захваченные в плен террористами двое российских военных. В Минобороны опровергают данные о пленении двух военнослужащих боевиками ИГ. Песков призвал ориентироваться в первую очередь на соответствующее заявление по линии Минобороны.

«Безусловно, в Москве озабочены судьбой этих граждан в случае, если они являются гражданами РФ», - подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства.

На видео, обнародованном ИГ, один из мужчин сообщает, что его зовут Заболотный Роман Васильевич, 1979 года рождения, что он уроженец поселка Рассвет Аксайского района Ростовской области. Он также говорит, что сидящий рядом человек — это Сурканов Григорий Михайлович, 1978 года рождения, уроженец Домодедовского района.

Позже в организации «Боевое братство. Домодедово» опознали одного из своих участников на опубликованном ИГ видео. «Да, это он. Как-то оказался в Сирии, попал в плен. Ничего больше сказать не можем», — сказал газете представитель организации.

На просьбу прокомментировать сообщения представителей Всевеликого войска Донского о том, что они опознали в одном из пленников своего казака, Песков сказал: «Мы видели сообщения в СМИ, но их вряд ли можно воспринимать как официальную информацию. Интерес будут представлять какие-то более заслуживающие доверия подтверждения».

«Конечно, информация по всем возможным источникам будет проверяться на предмет подтверждения того, что эти люди являются гражданами нашей страны», - заключил Песков.