В ФСБ объявили о планах ИГ после поражения в Сирии и Ираке создать новую всемирную террористическую сеть

Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что лидеры запрещенного в России ИГ и других террористических организаций планируют создать новую всемирную террористическую сеть.

«Практически потерпев поражение в строительстве халифата на территории Сирии и Ирака, главари ИГ и других примкнувших к ней МТО (международных террористических организаций) в качестве глобальной стратегической задачи определили создание новой всемирной террористической сети», - сказал Бортников на совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов - партнеров ФСБ России.

По словам Бортникова, руководители международных террористических организаций перераспределяют силы и средства. Боевики целенаправленно расползаются за пределы Ближнего Востока, концентрируются в нестабильных регионах с прицелом на создание в них новых очагов напряженности и вооруженных конфликтов, подчеркнул глава ФСБ.

В ФСБ заметили интенсивные перемещения боевиков на территорию Афганистана, где уже имеются позиции ИГ и откуда они получают возможность просачиваться в Центральную Азию, Иран, Китай и Индию.