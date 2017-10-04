Минобороны опубликовало видео ударов по лидерам «Джебхат ан-Нусры» ‍

Минобороны России опубликовало видео удара российской авиации по позициям командования группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).

Ранее сообщалось, что при ударе российских ВКС тяжелые ранения получил главарь группировки «Джабхат ан-Нусра» Абу Мухаммед аль-Джуляни. Кроме того, российским военным удалось ликвидировать 12 полевых командиров этой группировки и более 60 боевиков.

По словам официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова, 3 октября разведке удалось обнаружить место совещания лидеров преступной организации. Для нанесения ударов использовались самолеты Су-34 и Су-35.