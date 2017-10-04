Минобороны России объявило о тяжелом ранении главаря «Джабхат ан-Нусры»

В Сирии в ходе авиаудара российских ВКС получил тяжелые ранения главарь группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) Абу Мухаммед аль-Джуляни, уничтожены 12 полевых командиров этой группировки, сообщило в среду Минобороны России.

Местонахождение лидеров «Джабхат-ан-Нусры» было установлено в ходе спецоперации по уничтожению террористов, которые напали 18 сентября на наблюдательный пост российской военной полиции на границе зоны деэскалации Идлиб, подчеркнул официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. Тогда взвод военной полиции из 29 человек был блокирован боевиками на передовом НП и несколько часов вел бой в окружении. Благодаря грамотным согласованным действиям авиагруппировки и наземных сил НП был деблокирован, жертв среди россиян не было.

«3 октября российской военной разведкой было вскрыто время и место проведения совещания руководства «Джебхат ан-Нусры» во главе с лидером группировки Абу Мухаммедом аль-Джуляни. После подтверждения по нескольким каналам прибытия террористов и начала совещания командованием российской группировки войск в Сирии было принято решение о нанесении воздушного удара. Для поражения данной цели из состава дежурных сил российской авиации в Сирии были назначены самолеты Су-34 и Су-35», - сообщило Минобороны.

«В результате удара главарь "Джабхат ан-Нусры" Абу Мухаммед аль-Джуляни получил множественные тяжелые осколочные ранения и, лишившись руки, по информации нескольких независимых источников, находится в критическом состоянии», - заявил Конашенков.

В результате авиаудара уничтожено более 60 боевиков «Джабхат-ан-Нусры», включая 12 полевых командиров, в том числе ближайший помощник аль-Джулиани - начальник службы безопасности группировки Ахмад аль-Гизаи.