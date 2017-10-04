Среди якобы плененных ИГ российских военных опознали бойца подмосковного «Боевого братства»

В организации «Боевое братство. Домодедово» опознали одного из своих участников на опубликованном «Исламским государством» (запрещена в России) видео с российскими военными в плену. По телефону представители организации подтвердили «Новой газете», что житель Московской области Григорий Цурканов (Сурканов) является членом «Боевое братство. Домодедово».

«Да, это он. Как-то оказался в Сирии, попал в плен. Ничего больше сказать не можем», — сказал газете представитель организации. Согласно данным «Боевого братства», Цурканов (Сурканов) ранее участвовал в боевых действиях в Сирии и Югославии.

Террористическая организация ИГ 3 октября выпустила видео, на котором якобы засняты двое российских военных, захваченных в плен во время боев за сирийский город Дейр-эз-Зор. На видео один из мужчин сообщает, что его зовут Заболотный Роман Васильевич, 1979 года рождения, что он уроженец поселка Рассвет Аксайского района Ростовской области. Он также говорит, что сидящий рядом человек — это Сурканов Григорий Михайлович, 1978 года рождения, уроженец Домодедовского района.

Информация о захвате в плен террористами российских военнослужащих появилась в СМИ 28 сентября, однако представитель российской авиабазы Хмеймим опроверг эти данные. В Минобороны после появления видеозаписи вновь опровергли захват в плен двух российских военных боевиками ИГ.