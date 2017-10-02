ФСБ опубликовала видео задержания членов ИГ в Московском регионе

Опубликовано видео задержания членов террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) в Московском регионе.

Ранее сообщалось, что ФСБ разоблачила деятельность ячейки ИГ, которая готовила теракт на объектах транспортной инфраструктуры. По данным ФСБ, руководили террористической ячейкой иностранные эмиссары. Задержания прошли 30 сентября.

На видео задержанные признаются в изготовлении бомб для осуществления теракта. «Это вам принадлежит?» – «Да». – «Желаете выдать добровольно?» – «Да». – «Что это?» – «Взрывчатка». – «Взрывчатка или бомба самодельная?» – «Бомба», – отвечает один из мужчин оперативнику.