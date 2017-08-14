ФСБ задержала террористов, которые готовили взрывы в Москве

Сотрудники ФСБ задержали террористов, которые готовили взрывы на транспорте, крупных рынках и в торговых центрах столицы, передает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

В сообщении уточняется, что среди задержанных куратор подготовки преступления – эмиссар ИГ (террористическая группировка запрещена в России), специалист по изготовлению взрывных устройств и два террориста-смертника. Кроме того, была обнаружена и обезврежена лаборатория по производству взрывчатки.

Один из задержанных членов банды – россиянин и трое других – граждане стран Центральной Азии. По данным ФСБ, к подготовке взрывов причастны находящиеся в Сирии главари ИГ, в том числе руководитель школы подрывников группировки «Ширинджонов А. М.».