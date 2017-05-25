Фигурантам дела о взрыве в метро Санкт-Петербурга предъявлено обвинение

Следователи предъявили уроженцам Киргизии Аброру и Абраму Азимовым обвинение в терроризме и хранении оружия по делу о теракте в метрополитене Санкт-Петербурга. «Мои подзащитным предъявлено обвинение по ст. 205 (терроризм) и ст. 222 (хранение оружия и взрывчатки)», – сказал адвокат Дмитрий Динзе.

3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 16 человек, в том числе предполагаемый террорист, более 50 получили ранения. Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник Акбаржон Джалилов.

Всего по делу арестованы 11 уроженцев Центральной Азии (шесть в Санкт-Петербурге и пятеро в Москве). Им инкриминируется совершение теракта, повлекшего умышленное причинение смерти (пункт «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 2 ст. 222.1 УК РФ).

В местах проживания подозреваемых были изъяты взрывное устройство, идентичное обнаруженному на станции «Площадь Восстания» петербургского метрополитена, огнестрельное оружие и боеприпасы, отмечали в СКР

В МВД РФ сообщали, что отцы Джалилова и братьев Азимовых при получении гражданства РФ предоставили не соответствующие действительности сведения, в связи с чем суды Санкт-Петербурга и Перми по искам МВД отменили данные решения, а соответственно, было аннулировано гражданство их детей – фигурантов дела о теракте.